Kars-Ardahan yolunda kar yağışı etkili oldu

İHA

Kars-Ardahan yolu, Çıldır güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da vurdu.

Arpaçay Doğruyol Köyü bölgesinde onlarca araç kara saplanırken, özellikle uluslararası yük taşımacılığı yapan tır sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kara hazırlıksız yakalanan tırlar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

VATANDAŞLARA UYARILAR YAPILDI

Karayolları ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kars'ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde ise gün içerisinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santime ulaştı.

Akşam saatlerinde bölgede etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışıyla birlikte sis hakim oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgeler için sürücülere uyarılar ardı ardına geldi.

Yoğun kar yağışının ve sisin ulaşımı olumsuz etkilemeye devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.