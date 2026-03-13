CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltında

CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzlukla anılıyor.

Yapılan operasyonlarda da belediye başkanlarından bazıları, "rüşvet ve yolsuzluk" kapsamında da tutuklandı.

En son geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi'ne operasyon yapılmış ve Tanju Özcan gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha yapıldı.

Bu kez operasyon Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yapıldı.

ÖMER GÜNEL GÖZALTINDA

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay Belediye yetkilileri tarafından doğrulanırken, aynı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ömer Günel'in İstanbul'da Ahmet Taşkın'ın ise Kuşadası'nda gözaltına alındığı öğrenilirken konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

"RÜŞVET VE İRTİKAP"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Günel’e “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları yöneltiliyor.

MERSİN'E DE OPERASYON YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatılmıştı.