'Hepsi'den Yasemin Yürük hastanelik oldu! Ayağı kırıldı

Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden olan Yasemin Yürük, talihsiz bir kaza yaşadı.

Etiler'de yürüş yapan Yürük, dengesini kaybederek yere düştü.

AYAĞI KIRILDI

Ünlü ismin, apar topar hastaneye kaldırılırken ayağının da iki yerden kırıldığı öğrenildi. Yasemin Yürük'e sevenlerinden birçok geçmiş olsun mesajı geldi.

Yürük, en son eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'le de yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı.