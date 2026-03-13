Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 23. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, oruçlarınıza refakat etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda programın 23. bölümü yayında.

Demirci, son bölümde Yasin Suresi"nin hikmetine dair sohbet gerçekleştirdi.

"UMUT DOLU CEVAPLAR ALIRIZ"

"Yasin Suresi bize ne diyor, neler diyor diye merak etsek çok umut dolu cevaplar alırız. Şu detayı hatırlayayım, 6 Şubat depremlerinde Hatay çok ciddi etkilendi, kayıplarımız var. Allah rahmet eylesin her birine.

Burada Habibi Neccar Camii yıkıldı. Bu cami tarihi bir figür aslında. Birçok tefsirde, Yasin Suresi'nin bizim bildiğimiz hatmetmek için okuduğumuz Kur'an sayfalarının ikinci sayfasında yani 13. ayette anlatılan bir hikaye vardır.

Bu gerçek hikayenin kahramanı olarak bilir Habibi Neccar. Bu her birimize Habibi Neccar olma özelliği verdiği için ben bu caminin yeniden ayağı kalkması, kendimizi de ayağı kaldırmak istiyorum. O cami yıkılsa da o türbe unutulsa da ayetler burada."