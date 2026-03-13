Ahmet Özer'in ödenmeyen maaşı hakkında karar: Faiziyle alacak

Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Ahmet Özer 31 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

11 Kasım 2025'te tahliye edilen Özer'in görevden uzak kaldığı maaşının ödenmediği ortaya çıktı.

Mahkemeye başvuruda bulunan Özer yasal olarak maaşının 2/3’ünün ödenmesi için dava açtı.

ÖDENMEYEN MAAŞI İÇİN DAVA AÇTI

Davacı taraf, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesinin zorunlu olduğunu belirterek işlemin iptalini ve ödenmeyen tutarların yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

Esenyurt Belediye Başkanlığı ise savunmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 23 Ağustos 2021 tarihli görüşüne dayanarak ödeme yapılamayacağını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesini birlikte değerlendirerek görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Kararda, davacının görevden uzaklaştırma kararının devam ettiği 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin ödenmeyen maaşının 2/3’lük kısmının ödenmemesi işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edildi.

MAAŞI FAİZİYLE ÖDENECEK

Mahkeme, söz konusu işlemin iptaline ve davacının yoksun kaldığı parasal hakların her bir ödeme için tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Kararla birlikte davalı idarenin 1.454,30 TL yargılama gideri ile 30 bin TL avukatlık ücretini de davacıya ödemesine hükmedildi.

"AHMETLER MAKAMA"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemle sık sık atıf yaptığı Özer, tahliye olduktan sonra da Bahçeli ile görüşmüştü.

Devlet Bahçeli yaptığı konuşmalarda, Özer'in ve Ahmet Türk'ün göreve iadesini talep etmiş, "Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.