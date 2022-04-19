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- Kars’ta kaybolan 8 yaşındaki Esma Nur bulundu
Kars’ta kaybolan 8 yaşındaki Esma Nur bulundu
Sabah saatlerinde babasının okula bıraktığı kız çocuğundan haber alamayan ailesi polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kız çocuğuna ulaşıldı.
- 19.04.2022 - 17:23
- Güncelleme : 19.04.2022 - 17:53
Kars merkeze bağlı Halit Paşa Mahallesi’ndeki Halitpaşa İlkokulu 1’inci sınıfta okuyan 8 yaşındaki Esma Nur Güney’i, sabah saat 08.00 sıralarında babası Müslüm Güney okula bıraktı.
Esma Nur, okul sonrası eve gitmedi.
Bunun üzerine anne Esmer Güney, okula giderek öğretmenine çocuğunu sordu.
Polis buldu
Kızının okula gelmediğini öğrenen aile, onu aramaya başladı.
İHA’nın haberine göre 3 çocuklu Güney ailesi, durumu polis bildirdi.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kız çocuğu bulunurken, ailenin Esma Nur'u almak için emniyete gittiği belirtildi.
Kars’ta 8 yaşındaki Esma Nur kayıp VİDEO