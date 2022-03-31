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Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı

Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı

Boşandığı eşini gittiği evinde tabancayla ayağından yaralayan zanlı, kaçarken polise yakalandı. Kendisi de başından yaralı olan zanlı, tutuklandı. Kadının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.