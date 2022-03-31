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- Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı
Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı
- DHA
- 31.03.2022 - 09:06
Cenk Erginsoy (43), 28 Mart günü öğle saatlerinde boşandığı eşi Sevilay Kılıç'ın (42) oturduğu Kars’ın Yusufpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 2’nci katında bulunan eve gitti.
Eski eşiyle tartışan Erginsoy, tabancayla bacağından vurdu.
YARALI HALDE POLİSE YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kaçmaya çalışan Erginsoy, binanın dış kapısında polislerle yaşadığı arbede sırasında başından yaralı halde yakalandı.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Hastaneye kaldırılan Cenk Erginsoy, tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erginsoy, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bu arada Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sevilay Kılıç’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.