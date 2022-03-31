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    Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı

    Boşandığı eşini gittiği evinde tabancayla ayağından yaralayan zanlı, kaçarken polise yakalandı. Kendisi de başından yaralı olan zanlı, tutuklandı. Kadının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 09:06
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    Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı

    Cenk Erginsoy (43), 28 Mart günü öğle saatlerinde boşandığı eşi Sevilay Kılıç'ın (42) oturduğu Kars’ın Yusufpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 2’nci katında bulunan eve gitti.

    Eski eşiyle tartışan Erginsoy, tabancayla bacağından vurdu.

    YARALI HALDE POLİSE YAKALANDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bu sırada kaçmaya çalışan Erginsoy, binanın dış kapısında polislerle yaşadığı arbede sırasında başından yaralı halde yakalandı.

    Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı #1

    TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

    Hastaneye kaldırılan Cenk Erginsoy, tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erginsoy, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

    Kars’ta boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı #2

    KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Bu arada Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sevilay Kılıç’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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