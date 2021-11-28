Kars’ta hasta yakını, sağlık çalışanını darbetti

Harakani Devlet Hastanesi’ndeki çocuk servisinde görev yapan hemşire E.S.Y, görevinin bitmesine 15 dakika kala hasta yakını tarafından darbedildi.

Kars’ta, yaklaşık 2 Harakani Devlet Hastanesi’nde çocuk servisinde görev yapan görev yapan hemşire E.S.Y. (22), 24 saatlik nöbetinin bitmesine 15 dakika kala yatışı yapılan hastaya işlem yaptığı esnada hasta yakını B.V. tarafından darbedildi.

E.S.Y., aldığı kafa darbesi ile neye uğradığını şaşırdı.

Hemşire, hastane güvenliği ve meslektaşlarının yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Durum hastane güvenliği ve hastane polisine bildirildi. Darbedilen hemşire hasta yakınından şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine B.V. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.