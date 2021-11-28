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    Kars’ta hasta yakını, sağlık çalışanını darbetti

    Harakani Devlet Hastanesi’ndeki çocuk servisinde görev yapan hemşire E.S.Y, görevinin bitmesine 15 dakika kala hasta yakını tarafından darbedildi.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 17:47
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    Kars’ta hasta yakını, sağlık çalışanını darbetti

    Kars’ta, yaklaşık 2 Harakani Devlet Hastanesi’nde çocuk servisinde görev yapan görev yapan hemşire E.S.Y. (22), 24 saatlik nöbetinin bitmesine 15 dakika kala yatışı yapılan hastaya işlem yaptığı esnada hasta yakını B.V. tarafından darbedildi.

    E.S.Y., aldığı kafa darbesi ile neye uğradığını şaşırdı.

    Hemşire, hastane güvenliği ve meslektaşlarının yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Durum hastane güvenliği ve hastane polisine bildirildi. Darbedilen hemşire hasta yakınından şikayetçi oldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şikayet üzerine B.V. gözaltına alındı.

    Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Kars’ta hasta yakını, sağlık çalışanını darbetti #1

    Kars’ta hasta yakını, sağlık çalışanını darbetti #2

    Kars’ta hasta yakını, sağlık çalışanını darbetti #3

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