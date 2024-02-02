Kars'ta işlenen cinayet kan dondurdu.
21 Aralık ayında Kağızman ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu evde bulunan ruhsatsız tabanca ile kendini başından vurduğu ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.K. isimli kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yaşanan korkunç olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, B.K.’nin intihar ettiğini ileri sürdü.
Dosya yeniden gündeme geldi
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, JASAT personelinden oluşan ortak özel bir ekip kuruldu.
Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; B.K.’nin babası M.K., annesi F.K., kardeşleri İ.K., M.K. ve B.K. gözaltına alındı.
13 yaşındaki kızı namus meselesinden öldürdüler
Gözaltına alınan aile, ifadelerinde kızlarının intihar ettiğini öne sürse de gerçek günyüzüne çıktı.
Ancak daha sonra verilen ifadelerde B.K.’nin ailenin aldığı kararla ‘namus meselesi’ bahanesiyle öldürüldüğü anlaşıldı.
Tutuklandılar
İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne F.K. ve ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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