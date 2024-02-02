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Kars'ta intihar etti denilen kız çocuğu namus meselesinden öldürüldüğü ortaya çıktı

Kars'ta intihar etti denilen kız çocuğu namus meselesinden öldürüldüğü ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunun intihar ettiğini öne süren aile, yıllar sonra dosyanın tekrar gündeme gelmesiyle gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucundan ailenin kızlarını namus meselesi bahanesiyle öldürdüğü anlaşıldı.