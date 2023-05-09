Kars'ta sulama kanalına girene ceza kesilecek Yasak olmasına rağmen, il genelindeki baraj gölleri, gölet ve sulama kanallarına serinlemek için giren kişilere, Kabahatler Kanunu'na göre 1.295 lira para cezası kesileceği bildirildi. 15 yaşından küçük olanların yerine, cezanın, velilerine ya da vasilerine kesileceği açıklandı.

DHA

Yaz sıcakları, ölümle sonuçlanabiliyor.

Bu da en çok aileleri yakıyor.

Serinlemek için sulama kanallarına girenler, çıkamayınca büyük bir acıyı da geride bırakıyor.

Kars Valiliği, işte bu ölümlerin olmaması için önemli bir karar aldı.

1.295 lira para cezası

Valilik; yasak olmasına rağmen, il genelindeki baraj gölleri, gölet ve sulama kanallarına serinlemek için giren kişilere, Kabahatler Kanunu'na göre 1.295 lira para cezası kesecek...

15 yaşından küçük olanların yerine ise ceza, velilerine ya da vasilerine verilecek.

Valiliğin sulama kanalı, baraj gölü ve göletlere giren çocukların boğulmalarla karşı karşıya kalmamaları için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğulma tehlikesi var"

İlimizde bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşmaktadır. Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgüyle uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir.

Ebeveynlere uyarı

Su yapıları, yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir.

Ceza kesilecek