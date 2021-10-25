Kars'ta televizyonun içerisinde uyuşturucu bulundu

Kente gelmek için otobüse binen 2 şahıs, yanına aldıkları televizyonun içerisine uyuşturucu sakladı. Polis ekiplerinin dikkatiyle yakalanan kişiler cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kenteuyuşturucu getirileceği duyumu üzerine çalışma başlattı.

TELEVİZYONA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kent dışından Kars'a gelmek için yolcu otobüsüne binen O.A. (23) yanına aldığı LCD televizyona uyuşturucu yerleştirdi. İçerisine yerleştirdiği televizyonla ile birlikte yola çıkan içerisinde O.A.’nın da bulunduğu yolcu otobüsü polis ekiplerince takibe alındı. Otobüs Erzurum-Kars karayolu Sanayi Kavşağı’nda bulunan uygulama noktasında durduruldu.

Polis ekiplerince O.A. otobüsten indirilirken, eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada LCD televizyonun içerisine gizlenmiş şekilde 797 gram metamfetamin bulundu.

BAĞLANTI KURDUĞU KİŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Olayla ilgili O.A gözaltına alındı. O.A.’nın yapılan sorgulamasında Kars'ta bağlantı kurduğu M.M.B.’de yakalanarak gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.