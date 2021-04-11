İstanbul Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü halde araç kullanan kişi, kaza yapınca yerine oturttuğu kadın ile polisi kandırmaya çalıştı.

İstanbul Kartal'da 00.30 sıralarında, Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzeri Birikim sokakta alkollü iddia edilen sürücü idaresindeki 33 B 4826 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

POLİSİ KANDIRMAK İÇİN KIZ ARKADAŞINI SÜRÜCÜ GÖSTERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan alkollü şahıs kazayı yapan kişinin arkadaşı Bahar Sevinçer olduğunu iddia etti.

Kartal’da kısıtlamada kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis ortaya çıkardı-Video

GAZ PEDALINA AYAĞI YETİŞMEDİ, ARACI ÇALIŞTIRAMADI

Polis ekipleri durumdan şüphelenerek sürücü olduğu iddia edilen Bahar Sevinçer’i direksiyon başına geçirdi. Direksiyon başına geçen Sevinçer aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına dahi yetişmeyince gerçek ortaya çıktı.

"ÇAPRAZ SORGU YAPIYORSUNUZ, AVUKATIMI ÇAĞIRIN"

Polis ekipleri alkollü iddia edilen kişinin yalanını ortaya çıkarınca duruma kızan şahıs polis ekiplerine kızarak “Biz kimseyi öldürmedik kızı niye zor durumda bırakıyorsunuz? Kıza çapraz sorgu yapıyorlar. Avukatımı çağırın” diye tepki gösterdi.

GAZETECİLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öfkesini alamayan alkollü sürücü daha sonrasında olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki göstererek kameralarını kapatmaya çalıştı.

Kazayı duyan arkadaşları olay yerine geldi

KENDİ ARALARINDA TARTIŞMAYA GİRDİLER

Alkollü sürücünün kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine akın etti. Kaza hakkında kendi aralarında konuşan kişiler arasında ise anlaşmazlık çıkarak tartışma çıktı.

CEZAYI YEDİLER

Polis ekipleri kaza yapan alkollü sürücüye ve arkadaşlarına alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ayrı ayrı ceza kestiği öğrenildi.