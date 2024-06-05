Kartal'da korkutan olay: 5 katlı binanın balkonu çöktü İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın 3. katında bulunan balkon çökerken, çöken balkondan aşağı düşen moloz parçaları 2. kattaki balkona da zarar verdi.

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DHA

İstanbul'da birçok eski bina artık ölümcül düzeyde alarm veriyor.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi sonrası, Kartal'da endişe veren bir olay daha yaşandı.

Bugün saat 17. 45 sıralarında İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan yaklaşık 30 yıllık 5 katlı bir binanın 3. katında bulunan balkon, bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Molozlar, altındaki balkona zarar verdi

Çöken balkonun moloz parçaları, 2. kattaki balkonun üzerine ve yola saçıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta güvenlik önlemi aldı

Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Çöken balkondan saçılan molozlar Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

5 yıl önce yine Kartal'da çöken binada 21 kişi can verdi

2019'da Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)