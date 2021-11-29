Kartal'da taksi şoförü ile yolcunun ücret kavgası kamerada

Kartal'da taksi şoförü ile yolcunun ücret kavgası kamerada

Soğanlık Mahallesi'nde taksiye binen ikili tartışmaya başladı. Erkek şahsın kadının çantasını alarak taksiyi terk etmesiyle, taksi ücreti ödenemedi. Şoför ile kadının kavga anı ise kameraya yansıdı.

Kartal'ın Soğanlık Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde bir erkek ve kadın taksiye bindi

İki yolcunun takside tartışmaya başlamasının ardından erkek şahıs, kadının çantasını da alarak aşağıya indi.

TAKSİCİ İLE YOLCU KAVGA ETTİ

Kadın yolcu, çantasının alınması nedeniyle taksi ücretini ödeyemedi. Bunun üzerine taksi şoförü, yolcu kadınla tartışmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Yolcu ile taksi şoförünün kavgası bir cep telefonuyla kayda alındı.

Taksi şoförü ve yolcu kadının tartışması araç dışında da devam ederken, bölgede bulunan zabıta ekipleri olaya dahil oldu.

Kartal'da taksi şoförü ile yolcunun ücret kavgası kamerada VİDEO



'TACİZ' İDDİASI

Taksi şoförü yolcunun ücreti ödemediğini belirtirken, kadın yolcu ise şoförün kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.



