Kartepe'de zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı Seyir halindeki araçların birbirine çarpmasıyla yaralanan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

DHA

Kocaeli'de zincirleme kazada ölümden döndüler.

Kartepe ilçesinde Ankara hattında seyir halinde olan K.A. yönetimindeki araç, direksiyon kontrolünü kaybederek aynı yönde ilerleyen B.D.'nin kontrolündeki araca çarptı.

3 araç birbirine çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ise önünde bulunan E.E. yönetimindeki otomobile vurdu.

Kazada, sürücülerden E.E., K.A. ve yolculardan A.D. yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altında olan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Araçlarda maddi hasar oluştu

Yaşanan kazada araçlarda büyük maddi zarar meydana geldi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)