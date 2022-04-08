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    Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi

    Sağanak nedeniyle Araç Çayı suları yükselince, Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi. 70 metrelik bölümde yaşanan çökmeye yönelik, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 14:02
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    Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi

    Karadeniz'deki heyelanlara bir yenisi daha eklendi.

    Kastamonu’nun Araç ilçesi Yeşilova köyü mevkisinde gece boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Araç Çayı suları yağış nedeniyle yükselince, çay kenarından geçen Kastamonu-Karabük yolunun Karabük tarafında yaklaşık 70 metrelik bölümde çökme meydana geldi.

    Ulaşım, diğer şeride verildi

    Karayolları ve jandarma ekipleri bölgede alınan önlemlerin ardından çalışmalar başlattı.

    Ulaşım, diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

    Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi #1

    Dere taştı, ulaşım aksadı

    Öte yandan, Azdavay ilçesinde de sağanak sonucu derelerin taşması nedeniyle köy yollarında ulaşım aksadı.


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