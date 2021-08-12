Sel ve su baskınları nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların imdadına helikopterli ekipler yetişti.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlar, binalarda mahsur kaldı.

Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler, kurtarma operasyonu için harekete geçti.

HAVADAN KURTARMA ÇALIŞMASI

Bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, ekipler de arama ve kurtarma çalışması için bölgeye gönderildi.

Sel nedeniyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı. Karadan da ekiplerin kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİLER

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

Kastamonu'da binalarında mahsur kalanlar, helikopterlerle kurtarıldı ViDEO