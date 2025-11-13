Kastamonu'da cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu toprağa verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirildi.

Cenazeleri, gasilhaneden alınan anne ve oğlu, Bozkurt Merkez Camii'nin musalla taşına konuldu.

Burada aile, taziyeleri kabul etti. İkinci namazını müteakip Bozkurt Merkez Camii'nde anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı için helallik alındı.

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Ardından önce Osman Helvacı'nın daha sonra anne Huriye Helvacı'nın cenaze namazları kılındı.

Kılınan cenaze namazı sonrasında anne ve oğlunun tabutları, Bozkurt Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla ilçede bulunan Bahçe Mezarlığı'na getirildi.

Burada anne ve oğlu, yan yana gözyaşları arasında aile kabristanına toprağa verildi.

"EN SON EVDEN ÇIKTIĞINDA KARDEŞİMLE KONUŞTUK"

Güçlükle ayakta durabilen Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenazelerden bir tanesini gördük. İnşallah bu işte kimlerin parmağı varsa sizlerin sayesinde ortaya çıkar, kafam çok dağınık, toparlayıp şu anda konuşamıyorum. En son evden çıktığında, pazar günü saat 13.06 gibi kardeşimle konuştuk. Hem kardeşimin hem de Osman'ın sesini duydum. Teyze Bozkurt'a gelmeyecek misin dedi bana. Ne zaman bize gelecek teyze, iyi misin teyze dedi bana. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan baba Bayram Helvacı ise, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.