Kastamonu'da çay taştı: Elektrik direği yıkıldı

Kar sularının erimesi nedeniyle taşan Zarbana Çayı, hayatı durma noktasına getirdi. Suyun şiddetiyle elektrik direği devrilirken, öğrenciler ise okulda mahsur kaldı.

11 Ağustos 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar suları sebebiyle Zarbana Çayı bir kez daha taştı.

Çayda suların yükselmesi neticesinde 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.

KÖYLERİ SU BASTI

İnebolu’nun Çaykıyı, Hızaryanı, Çaydüzü, Şamalı, Köse, Kayaelması ve Özbaşı köyleri ile 2 köye daha ulaşım sağlanan köy grup yolu, Zarbana Çayı’nın taşması neticesinde su altında kaldı.

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SEL, ELEKTRİK DİREĞİNİ YIKTI

Çayın kenarında bulunan bazı elektrik direkleri de yıkılırken, köyler elektriksiz kaldı. Suların yükselmesi sebebiyle yolda bazı araçlar da mahsur kaldı. Sel sularından geçemeyen bir aracı çevrede bulunan vatandaşlar fark etti.

ÖĞRENCİLER OKULDA MAHSUR KALDI

Vatandaşların yardımıyla sel sularında mahsur kalan araç kurtarıldı. Köy yolu selden kapanınca öğrenciler dağları aşıp evlerine ulaştı İnebolu’nun Çaydüzü köyünden Özlüce İlk ve Ortaokulu’na giden öğrenciler, Zarbana Çayı’nda suların yükselmesi sebebiyle evlerine gidemedi.

Sel suları sebebiyle köy yolu ulaşıma kapanınca öğrenciler, İnebolu ilçe merkezinde bir gece misafir edildi.

MÜCADELE SONUCU KÖYLERE ULAŞILDI

Öğrenciler Kayaelması köyüne kadar minibüsle götürülürken, buradan velileriyle birlikte dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek köylerine ulaştı.

Ramazan ayında köylerinde mahsur kalan vatandaşlar, bölgede kalıcı çözüm bulunmasını istedi.