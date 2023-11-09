Kastamonu'da çelltik üreticilerinin ihtiyacını karşılayan gölette su seviyesi düştü Çeltik üreticilerinin sulama ihtiyacını karşılayan Kösen Çayırı Göletinin su seviyesi kuraklık sebebiyle büyük ölçüde düşüşe geçti.

İHA

Türkiye'nin genelinde kuraklık alarmı veriliyor.

Kasım ayında yağışların gerektiğinden az olması, kuraklığın kapısını aralıyor.

Duruma bir örnek de Kastamonu'dan geldi.

Su seviyesi düştü

Tosya ilçesinde 5 bin adet bağ-bahçenin ve çeltik tarlalarının sulama ihtiyacını karşılayan, 850 hektar tarım arazisine can suyu olan Kösen Çayırı Göletinde su seviyesi düştü.

Göletin bölge için önemi

Yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle yaşanan düşüş, dikkat çekti.

İlçede yaşayan çeltik üreticileri, göletin çeltik üretimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)