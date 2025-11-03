Kastamonu'da kayıp imamın cansız bedeni uçurumdan düşen otomobilinde bulundu

- Kastamonu'da kayıp olan 28 yaşındaki imam İlker Topaloğlu'nun cansız bedeni, otomobilinin uçurumdan düşmesi sonucu bulundu.
- Jandarma, AFAD, JAK ve Sahil Güvenlik ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması yürüttü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu, 1 Kasım'da ikametinden ayrıldı.
Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri Topaloğlu'nun kullandığı otomobilin aynı gün İnebolu-Abana kara yolu liman mevkiinde ilçeden çıkış yaptığını tespit etti.
UÇURUMDAN DÜŞEN OTOMOBİLİNDE BULUNDU
Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK ve komando ile Sahil Güvenlik ekipleri katıldı.
Karadan ve denizden sürdürülen aramalar sonucu İnebolu Yakaboyu Mahallesi İskele mevkiinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan deniz kenarındaki taşlık alana düşen otomobilin içerisinde 28 yaşındaki imamın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.