Kastamonu'da kaza yapan otomobil hurdaya döndü: Sürücüyü itfaiye kurtardı İnebolu ilçesinde karşı istikametten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA

Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.

Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.

Son kaza Kastamonu'da yaşandı.

Kafa kafaya çarpıştı

İnebolu ilçesi Özlüce köyü Eyrik mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Araç hurdaya döndü

Çapmanın etkisi ile hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde sıkışan sürücü, yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ekipler tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)