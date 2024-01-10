Kastamonu'da kaza yapan otomobil hurdaya döndü: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.
Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.
Son kaza Kastamonu'da yaşandı.
Kafa kafaya çarpıştı
İnebolu ilçesi Özlüce köyü Eyrik mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Araç hurdaya döndü
Çapmanın etkisi ile hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde sıkışan sürücü, yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ekipler tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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