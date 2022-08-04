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    Kastamonu’da kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü

    Bahçesinde kestiği ağacın dalının çarpmasıyla bulunduğu yerden düşen 40 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.
    • 04.08.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 09:31
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    Kastamonu’da kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü

    Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çayüstü köyünde yaşayan Murat Gökdağ (40), bahçesinden yola doğru yıkılan ve yolu kapatan kiraz ağacını keserek yolu açmak istedi.

    Gökdağ, saat 15.00 sıralarında kesim yaparken, ağaç dalının kopup kendisine çarpmasıyla bulunduğu yerden düştü.

    Olay anında Gökdağ'ın yanında olan yeğeni Buğra Gökdağ, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

    Hayatını kaybetti

    DHA’nın haberine göre bölgeye gelen sağlık ekipleri, Murat Gökdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Gökdağ'ın cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kastamonu’da kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü #1

    Kastamonu’da kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü #2


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