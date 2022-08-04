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- Kastamonu’da kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü
Kastamonu’da kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü
Bahçesinde kestiği ağacın dalının çarpmasıyla bulunduğu yerden düşen 40 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.
- 04.08.2022 - 08:48
- Güncelleme : 04.08.2022 - 09:31
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çayüstü köyünde yaşayan Murat Gökdağ (40), bahçesinden yola doğru yıkılan ve yolu kapatan kiraz ağacını keserek yolu açmak istedi.
Gökdağ, saat 15.00 sıralarında kesim yaparken, ağaç dalının kopup kendisine çarpmasıyla bulunduğu yerden düştü.
Olay anında Gökdağ'ın yanında olan yeğeni Buğra Gökdağ, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
DHA’nın haberine göre bölgeye gelen sağlık ekipleri, Murat Gökdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gökdağ'ın cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.