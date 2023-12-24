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Kastamonu'da kış hayatı felç etti! 430 köye ulaşılamıyor

Kastamonu'da kış hayatı felç etti! 430 köye ulaşılamıyor Kentte etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 430 köyün yolu kapandı. Kar yağışının etkisini artması sebebiyle Kastamonu-Ankara karayolunda seyir halinde olan çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kaldı.