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    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti

    Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 09:25
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    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti

    Sinop istikametinde seyir halinde olan Erkan A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde yolun kenarına park ettiği otomobilinden inerek yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Metin Öztürk’e çarptı.

    Hızla gelen otomobilin çarpması neticesinde metrelerce sürüklenen Metin Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti VİDEO

    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti #1

    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti #2

    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti #3

    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti #4

    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti #5

    Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isterken ölüme gitti #6

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