Kaybolan Kırgız üniversiteli Ümraniye'de bulundu Bulgaristan'a gitmek için geldiği İstanbul'da kaybolan Kırgız üniversite öğrencisi, polisin çalışmasıyla 10 gün sonra Ümraniye'de bulundu. Üniversitelinin arandığı süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı öğrenildi.

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DHA

Jazgül Shamuratova, Kırgızistan'dan özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere 22 Haziran'da İstanbul'a geldi.

Amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmek olan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamadı.

1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde görüldü.

Kadıköy'deki dükkanda kaldı

Burada bir dükkanın önünde karşılaştığı esnaf Hakan Ç.'den telefonunu kaybettiğini belirterek yardım isteyen Shamuratova, annesine ulaşmaya çalıştı.

Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki o dükkanda kaldı.

Ertesi gün Hakan Ç., dil problemi yaşadığı 20 yaşındaki öğrenciyi, Rusça bilen Özbekistan uyruklu bir başka esnaf tanıdığına yönlendirdi.

Karakola bırakıp, gittiler

Hakan Ç.'nin yönlendirdiği esnaf aile, iddiaya göre Shamuratova ile bir süre konuştuktan sonra yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kadını iki kez Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne götürdü.

Aynı esnaf aile, Jazgül Shamuratova'yı en son 25 Haziran gecesi karakolda bırakıp ayrıldı.

Jazgül Shamuratova'nın annesi, kızından 24 Haziran'da aldığı mesajı, 26 Haziran Pazartesi günü gördükten sonra Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu.

Annesi, kayıp başvurusunda bulundu

Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp bavulu ve telefonuna ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindiği otobüste ulaştığı bilgisi edinildi.

Shamuratova'nın son görüntüleri ise yanında kaldığı esnaf Hakan Ç.'nin cep telefonu kamerası görüntülerine ve Hasanpaşa'da bulunan polis merkezinin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetten ise Jazgül Shamuratova'nın bir kez yanında bir erkekle polis merkezine geldiği, herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı bilgisi edinildi.

Ümraniye'de bulundu

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 10 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ümraniye’de bulundu.

Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi’ne getirilen Jazgül Shamuratova, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezinden ailesi ile birlikte ayrıldı.

Jazgül Shamuratova arandığı süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı öğrenildi.