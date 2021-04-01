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    Kayseri’de 2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

    2 gündür kayıp olduğu öğrenilen gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen gencin katili ise aranıyor.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 07:11
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    Kayseri’de 2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

    Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan Emrah Balkaş’tan (29), 2 gündür haber alamayan yakınları dün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

    İhbarın ardından polis ekipleri, Balkaş’ın bulunması için çalışma başlattı.

    Bu kapsamda çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş’ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü.

    FİRARİ KATİL ZANLISI ARANIYOR

    Yapılan çalışma sırasında Balkaş’ın Abdulbaki Mahallesi’ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. İhbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Emrah Balkaş’ı toprağa gömülü halde buldu.

    Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen Balkaş’ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cinayeti Eyüp Y.’nin işlediği belirlendi. Firari cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kayseri’de 2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu #1

    Kayseri’de 2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu #2

    Kayseri’de 2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu #3

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