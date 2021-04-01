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Kayseri’de 2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Kayseri’de 2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

2 gündür kayıp olduğu öğrenilen gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen gencin katili ise aranıyor.