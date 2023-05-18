Kayseri'de 7 ayrı suçtan 91 yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 ayrı suçtan 91 ayrı yakalama kararı bulunan suç makinesi Kayseri'de yakalandı.

İHA

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, ticareti usulüne aykırı terk etme' suçlarından toplamda 91 ayrı yakalama emri aranan M.Y.'nin (54) Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde bulunan bir evde bulunduğu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., cezaevine gönderildi.