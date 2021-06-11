Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın cezası belli oldu

Miras anlaşmazlığı nedeniyle pompalı tüfekle vurduğu ağabeyi Fedayi Yıldız'ı öldüren Rüstem Yıldız, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi Çayırharman Sokak'ta, Rüstem Yıldız ve ağabeyi Fedayi Yıldız arasında hastanede tedavi gören babalarından kalacak miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Rüstem Yıldız pompalı tüfekle ağabeyi Fedayi Yıldız'ı vurdu.

KARDEŞ KATİLİ OLDU

Fedayi Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, Rüstem Yıldız ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

Rüstem Yıldız hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Bugün ise Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

"PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Yıldız, "Öldürme maksadıyla ateş etmedim. Kendi canımı, çocuklarımı ve yakınlarımı korumak amacıyla ateş ettim. Pişmanım. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Çok üzgünüm. Ağabeyim kendi ailesini dağıttığı gibi benim ailemi de dağıttı" dedi.

19 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Rüstem Yıldız'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü ve tutukluk halinin devamına hükmetti.