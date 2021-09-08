Kayseri'de alacak verecek kavgası ölümle bitti

Çıkan kavgada taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. Biri gözaltına alınırken, ağır yaralanan Bekir Şahingöz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga çıktı.

33 yaşındaki E.E. ile 59 yaşındaki Bekir Şahingöz arasında, alacak verecek meselesi yüzünden 48 UF 711 plakalı aracın içerisinde kavga çıktı.

BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Kavga sırasında Şahingöz, yanındaki bıçakla E.E.'yi bacağından yaralarken, bıçağı eline alan E.E. de Bekir Şahingöz'ü vücudunun üç yerinden bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Şahingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan E.E. ise, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



