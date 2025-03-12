Kayseri'de geçtiğimiz yıl mayıs ayında avukat Kerem Eker, aracını özel bir servise götürdü.

Serviste çalışan Emre Taşdemir, izinsiz bir şekilde aracı alarak eğlence merkezine gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Dönüş yolunda Taşdemir, iddiaya göre alkollü şekilde tek taraflı kaza yaptı.

Kazanın ardından araç perte çıkarken, Taşdemir de 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

"ARACIM PERT OLDU"

Aracının izinsiz şekilde alınıp kullanıldığını anlatan Eker, şöyle konuştu:

Geçen sene 5'inci ayda aracımın bakımları için servise aracımı bıraktım. Aracımda bir titreme oluyordu ve bir parça gerekliymiş. O gün de servisin elinde parça yokmuş. Beni aradılar ve 'Bu parça elimizde yok, yarın gelecek, o sırada yağ bakımını da yapalım. Parçayı da değiştirince gelip aracınızı alırsınız' dediler.



Arabayı Emre Taşdemir ve Osman diye birine teslim ettim. Emre benimle ilgileniyordu. Ben arabam bakımda zannederken Emre Taşdemir benim aracımı izinsiz bir şekilde servisten çıkartıyor ve eğlence merkezine gidiyor. Buradan dönerken alkollü bir şekilde tek taraflı kaza yapıyor ve aracım pert oluyor.