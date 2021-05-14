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    Kayseri'de arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

    Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, gözaltına alınırken; cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 15:27
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    Kayseri'de arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde arkadaş oldukları öğrenilen Yavuz B. ile M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. yanındaki bıçak ile Yavuz B.'ye saldırdı.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    Boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Yavuz B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Katil zanlısı M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yeri inceleme polisleri de müstakil evde ve çevresinde inceleme yaptı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü #1

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