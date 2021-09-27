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    Kayseri'de boğulan gencin cansız bedeni göletten çıkarıldı

    Balık tutmak için gittiği gölette takılan oltasını kurtarmak isterken suya düşerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 09:02
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    Kayseri'de boğulan gencin cansız bedeni göletten çıkarıldı

    Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan gölette balık tutan 22 yaşındaki Beytullah Kılıç, oltası takılınca suya atladı.

    Gencin uzun süre sudan çıkmamasıyla telaş yapan vatandaşların olayı haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibinde bulunan balık adamlar, suya dalarak kaybolan genci aramaya başladı.

    4 saat süren arama çalışmalarının ardından balık adamlar tarafından bulunan Beytullah Kılıç’ın, yüzeyin 7 metre altındaki cansız bedenine ulaşıldı.

    Kayseri de boğulan gencin cansız bedeni göletten çıkarıldı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kılıç’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de boğulan gencin cansız bedeni göletten çıkarıldı #2

    Kayseri de boğulan gencin cansız bedeni göletten çıkarıldı #3

    Kayseri de boğulan gencin cansız bedeni göletten çıkarıldı #4

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