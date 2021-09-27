Kayseri'de boğulan gencin cansız bedeni göletten çıkarıldı

Balık tutmak için gittiği gölette takılan oltasını kurtarmak isterken suya düşerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan gölette balık tutan 22 yaşındaki Beytullah Kılıç, oltası takılınca suya atladı.

Gencin uzun süre sudan çıkmamasıyla telaş yapan vatandaşların olayı haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibinde bulunan balık adamlar, suya dalarak kaybolan genci aramaya başladı.

4 saat süren arama çalışmalarının ardından balık adamlar tarafından bulunan Beytullah Kılıç’ın, yüzeyin 7 metre altındaki cansız bedenine ulaşıldı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılıç’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.



