Kayseri'de cami minaresinde mahsur kaldı

Temizlemek için çıktığı minarede mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri’de belediye ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir caminin minaresinde bir kişinin mahsur kaldığı ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye gitti.

GERİ İNEMEDİ

Minareyi temizlemek için minareye çıkan ve orada mahsur kalan A.A. isimli vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

İTFAİYE KURTARDI

Merdivenli araç yardımıyla kurtarılan A.A. caminin minaresindeki güvercin pisliklerini temizlediği sırada, orada mahsur kaldığını belirterek, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.













