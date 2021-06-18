Kayseri'de çocuğa istismarda bulunan sanığa 5 yıl hapis

13 yaşındaki kız çocuğuna sodasına uyku hapı atıp, bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan B.D., cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Aralık ayında Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu kullanmak için rezidansa giden B.D. (20) , iddiaya göre C.E.’nin (13) sodasına uyku hapı atarak bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan B.D., 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılmak' suçlarından tutuklandı.

Bugün davanın karar duruşması görüldü.

"ARAMIZDA HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık B.D., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur C.E. ise duruşmada yer almadı.

Suçsuz olduğunu öne süren B.D., "Çok yakın arkadaşımdı. Alkol ve uyuşturucu kullanmak için rezidansa gitmiştik sonra sevgilisi arayıp, hakaret edince C.E. sinirlendi. Aynı ortamlarda defalarca baş başa kaldık ama aramızda hiçbir şey olmadı. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, uyku hapı vermedim. Suçsuzum." dedi.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI, TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, sanık B.D.’yi eyleminin ‘sarkıntılık’ kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 2 yıl 6 ay, 'hürriyeti yoksun yoksun kılmak' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.