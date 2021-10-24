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Kayseri'de düşen paraşütçü kurtarılamadı
Kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
- İHA
- 24.10.2021 - 17:08
- Güncelleme : 24.10.2021 - 17:11
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Ali Dağı Paraşüt Alanı’ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü.
Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.