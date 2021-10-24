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    Kayseri'de düşen paraşütçü kurtarılamadı

    Kayalık alana düşerek ağır yaralanan paraşütçü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 17:11
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    Kayseri'de düşen paraşütçü kurtarılamadı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Ali Dağı Paraşüt Alanı’ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü.

    Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

    H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kayseri de düşen paraşütçü kurtarılamadı #1

    Kayseri de düşen paraşütçü kurtarılamadı #2

    Kayseri de düşen paraşütçü kurtarılamadı #3

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