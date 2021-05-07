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- Kayseri'de 'elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu
Kayseri'de 'elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu
Tartıştığı komşusunu 'elim kaşınıyor, ağzını yüzünü kırarım' diye tehdit eden şahıs, yargılandığı davada 5 ay hapis ve 5 bin 230 TL para cezasına çarptırıldı.
- İHA
- 07.05.2021 - 12:40
- Güncelleme : 07.05.2021 - 13:36
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşu olan F.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı.
“ELİM KAŞINIYOR”
Tartışmada M.A., komşusunu 'Elim kaşınıyor, ağzını yüzünü kırarım' diyerek tehdit etti.
Komşusu tarafından tehdit edilen F.B., yargı yoluna başvurarak dava açtı. 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir yıl boyunca görülen davada M.A.'ya, mahkeme heyeti 6 ay hapis cezası verdi.
AVUKATLIK VE MAHKEME MASRAFINI ÖDEYECEK
Bu ceza iyi halden 5 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Mahkeme heyeti ayrıca avukatlık ve mahkeme masrafı olan 5 bin 230 TL'nin de M.A. tarafından karşılanmasına hükmetti.