Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de 'elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu

Kayseri'de 'elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu

Tartıştığı komşusunu 'elim kaşınıyor, ağzını yüzünü kırarım' diye tehdit eden şahıs, yargılandığı davada 5 ay hapis ve 5 bin 230 TL para cezasına çarptırıldı.