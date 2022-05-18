Petrol
113.47
1.38%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.706
-1.90%
BTXN Coin
14.15
7.11%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kayseri’de eşi ile üvey kızını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

    Tartıştığı genç eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını katleden koca için 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cani kocanın kıskançlık yüzünden cinayeti işlediği öğrenildi.
    • 18.05.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de eşi ile üvey kızını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Hörmet Doğan (20), üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

    Bu sırada Doğan’ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

    Anne ve minik kızı hayatını kaybetti

    Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

    Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

    Kayseri’de eşi ile üvey kızını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu #1

    Tutuklandı

    Yaralı Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Anne ve kızı, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Kaya Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kayseri’de eşi ile üvey kızını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu #2

     

    2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi

    Geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında işlenen vahşi cinayetle ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

    Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kaya Doğan hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan 1 kez, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan da 1 kez olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

    Kayseri’de eşi ile üvey kızını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu #3

    “Eşim, öz babasına götürmek istedi”

    DHA’nın ulaştığı iddianamede ifadesine yer verilen Kaya Doğan'ın, “Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık ardından kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım. Pişmanım.” dediği öğrenildi.

    Sanık Kaya Doğan, ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.

    Kayseri’de eşi ile üvey kızını öldüren sanık için istenen ceza belli oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Laporta: Mbappe yıllık 50 milyon euro istiyor
    Dünyadan futbol

    Laporta: Mbappe yıllık 50 milyon euro istiyor

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Pentagon hazırladı: ABD'nin Afganistan'daki başarısızlığının raporu
    Dünya

    Pentagon hazırladı: ABD'nin Afganistan'daki başarısızlığının raporu

    Görüş Bildir