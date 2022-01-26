Kayseri'de eski eşinin bıçakladığı kadın: Evlenmek zorunda kaldım

Uzaklaştırma kararına rağmen boşandığı eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan Nihan Atay, duruşmada "2009 yılında beni zorla kaçırdı. ‘Seni yaşatmam’ dedi. Evlenmek zorunda kaldım" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Papatya Caddesi'nde kuaför işleten 2 çocuk annesi Nihan Atay, geçtiğimiz temmuz ayında iş yerinde 10 ay önce boşandığı Ramazan Uygur ile tartışma yaşadı.

'Çocuk görme' meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

ESKİ KARISINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atay’ı peş peşe bıçakladı. Ağır yaralanan Atay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Uygur ise tutuklandı.

"NİHAN BANA MAKASLA SALDIRDI, YALAN SÖYLÜYORLAR"

'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Uygur’un yargılanmasına bugün de devam edildi.

Geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Atay ile avukatları salonda hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Duruşmada ifadesi alınan Ramazan Uygur, Nihan Atay’ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmedi. Uygur, “Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar.” dedi.

"KAÇIRIP 'SENİ YAŞATMAM' DEDİ, EVLENMEK ZORUNDA KALDIM"

Şikayetçi olduğunu dile getiren Atay ise şöyle konuştu:

“Ramazan beni 2009 yılında zorla kaçırdı. Antalya’dayken elinden kaçıp, polise sığındım. ‘Seni yaşatmam’ dedi. Evlenmek zorunda kaldım. ‘Beni boşarsan seni yeryüzünden silerim’ dedi. Sürekli beni aldattı.

"KENDİSİ BENİ ALDATTI AMA O BENİ SUÇLADI"

Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık, ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı.

"ENGELLİ ÇOCUĞUMUN ÖNÜNDE BIÇAKLANDIM"

Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. ‘Hayatımın anlamı’ notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana ‘hayırlı olsun’ amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı.”





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Uygur'un, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Uygur’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.