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    Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

    Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın, 5 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 16:32
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    Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

    5 ŞÜPHELİ GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

    Bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 1’i kadın, 5 şüphelinin gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Şüpheliler evlere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Evlerde yapılan aramada polis telsizi ve sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı #1

    Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı #2

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