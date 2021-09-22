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- Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın, 5 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 22.09.2021 - 16:17
- Güncelleme : 22.09.2021 - 16:32
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı.
5 ŞÜPHELİ GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI
Bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 1’i kadın, 5 şüphelinin gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Şüpheliler evlere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada polis telsizi ve sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.