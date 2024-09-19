İHA
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi 42 yaşındaki M.Ö.'nün adresini tespit etti.
MUTFAK DOLABININ ARKASINDAN ÇIKTI
Ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.Ö.'yü mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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