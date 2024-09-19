Kayseri'de firari şahıs mutfak dolabından çıktı Kayseri'de 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs; mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalandı.

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İHA

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi 42 yaşındaki M.Ö.'nün adresini tespit etti.

MUTFAK DOLABININ ARKASINDAN ÇIKTI

Ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.Ö.'yü mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)