Kayseri'de foto kapanlar, 34 hırsızlık olayını aydınlattı

59 bölgeye yerleştirilen foto kapanlar sayesinde, kablo hırsızlığında vana hırsızlığına kadar 34 olayın şüphelileri tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri’de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla kentin farklı noktalarına konan 59 foto kapan, hırsızları ele verdi.

Jandarma ekipleri, 2022 yılı içerisinde 10 baz istasyonundan kablo hırsızlığı, 8 elektrik kablosu hırsızlığı, 2 iletişim kablosu hırsızlığı, 6 demir yolundan kablo hırsızlığı, 1 kamu kurumundan hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 sulama kanalı vanası hırsızlığı, 1 kaçak kazı, 2 yasa dışı kenevir ekimi olmak üzere toplam 34 olayı aydınlattı.

35 şüpheli yakalandı

İHA’nın haberine göre; foto kapan görüntüleri ile tespit edilen 35 şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de fotokapanlar, 34 hırsızlık olayını aydınlattı VİDEO