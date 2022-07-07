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    Kayseri'de fuhuş operasyonu: 19'u kadın 27 gözaltı

    Fuhuş yaparak geçimini sağlayan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, erkek müşterileri 3 gruba ayırarak isimlendirdikleri öğrenildi.
    • 07.07.2022 - 11:42
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    Kayseri'de fuhuş operasyonu: 19'u kadın 27 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekiplerce yürütülen 3 aylık teknik takip sonucunda, gereken verilere ulaşıldı.

    Gecelik ücreti 10 bin TL olarak belirlediler

    Fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtikleri, numaralarını vererek diğer arkadaşlarına da söyleyip, rezidans, otel veya müşteri evlerinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8- 10 bin TL olduğu belirlendi.

    Kayseri de fuhuş operasyonu: 19 u kadın 27 gözaltı #1

    Katalog fotoğraflarla kendilerini tanıttılar

    Fuhuş yapan kadınların ayrıca birbirlerine müşteri yönlendirdikleri, katalog fotoğraflar ile kendilerini tanttıkları tespit edildi.

    Müşterileri 3 ayrı gruba ayırdılar

    Fuhuş yapan kadınların, müşterilerini 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları öğrenildi. Kadınların 'zengin' müşterilerine fotoğraflarının yer aldığı kataloğu gönderdiği ve buradan seçim yapıldığı belirlendi.

    Kayseri de fuhuş operasyonu: 19 u kadın 27 gözaltı #2

    19'u kadın 17 kişi adliyede

    Bu kapsamda Antalya, İzmir, Nevşehir ve Aksaray'da yaşayan 49 kadının fuhuş yapmasına aracılık edip, yer, imkan ve kazanç sağladıkları belirlenen 19'u kadın 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de fuhuş operasyonu: 19 u kadın 27 gözaltı #3


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