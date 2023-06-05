Kayseri'de kafası pencere demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

DHA
Kayseri Hayrat Sokak'ta bulunan 3 katlı binada panik anları yaşandı.
Zemin katta meydana gelen olayda, 7 yaşındaki E.K., pencereden içeri girmek isterken kafasını pencerenin demir korkuluklarına sıkıştırdı.
Durumu gören ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
30 dakika mücadele verildi
Adrese gelen ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından E.K., bulunduğu yerden çıkartıldı.
Öte yandan E.K.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.