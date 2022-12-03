Kayseri'de kedi tuvalet deliğine sıkıştı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yatılı okulun tuvaletine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, itfaiye ekipleri, ilçede bulunan bir yatılı okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin, tuvalet deliğine yavru kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Delikten çıkarıldı

Okula giden itfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yavru kedi sağlıklı bir şekilde annesinin yanına bırakıldı.

Kedi tuvalet deliğine sıkıştı VİDEO