Kayseri'de kız meselesi cinayeti: 18 yıl hapis yatacak

Melikgazi ilçesinde husumetlisini 21 bıçak darbesiyle katleden zanlı, tahrik indirimi alarak 18 yıl hapse çarptırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 23 Ekim günü yaşanan olayda, sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında, iddiaya göre kız meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara'yı öldürdü.

Katil zanlısı tutuklandı

DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan Samet Göker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayri Kara'nın cenazesi ise Bünyan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Samet Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Göker ile avukatı Emre Ayan ve şikayetçi Kara Ailesi katıldı.

Mahkeme koridorunda kavga ettiler

Dava başlamadan önce mahkeme koridorunda taraflar arasında kavga çıktı. Adliyede görevli polis memurları tarafları ayırırken, duruşma kavganın sona ermesi ile başladı.

"Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum"

Savunmasında, önceki ifadelerini tekrar eden ve Hayri Kara ile aralarında husumet olduğunu, olay günü kendisini darbettiğini öne süren Göker, "Daha önce beni darbedip, hakaret etmişti. Olay günü de elini beline atmıştı. Bir an silah ya da bıçak çıkararak beni öldürecek düşüncesiyle üzerimdeki meyve bıçağına benzer bir bıçak ile birkaç kez vurdum. Olayın şokuna girdim ardından bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum.

"Çok pişmanım"

Yukarıdan da 2 kişi geliyordu. Hayri'nin arkadaşları zannettiğim için korkarak kaçtım. Babamın yanına gidip olayı anlattım ve polise gidip teslim oldum. Çok pişmanım." diye savunma yaptı.

Tahrik indirimli 18 yıl hapse çarptırıldı

Mahkeme heyeti sanık Samet Göker'i, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü.

21 bıçak darbesi nedeniyle iyi hal uygulanmadı

Mahkeme, olayın oluş şekli ve maktülde 21 bıçak darbesi olduğu gerekçesiyle sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Karar sonrası ölen Hayri Kara'nın yakınları, sanık Göker'e tepki gösterdi.