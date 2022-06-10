Kayseri'de kızına tecavüzden 30 yıla çarptırılan şahıs yeniden yargılanacak

9 yaşında itibaren öz babasının tacizine uğradığını iddia eden kadının şikayeti üzerine 30 yıla çarptırılan şahıs, yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kayseri'de 2019 yılında yaşanan olayda, polis merkezine giden D.A. (29), babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Bu nedenle gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, C.A. hakkında Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mağdur, sosyal medyadan destek istedi

Bu süreçte ailesi ve çevresinin yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi konusunda baskı yaptığı D.A., ilk duruşma öncesi sosyal medya aracılığıyla destek istedi.

"Ailem, tecavüzcü babamın yanında oldu"

Twitter'da 'Tecavüze hayır' başlığıyla hesap açan D.A., yaşadıklarını anlatarak, "9 yaşından beri öz babamın tecavüzüne uğruyorum. Fiziksel ve psikolojik şiddeti ve tehditleri yüzünden sessiz kaldım. Defalarca beni tabanca, asit ve bıçakla öldürmeye kalktı. Babaannem, dedem ve benim için en acısı annem ve kardeşlerim olmak üzere tecavüzcü babamın yanında oldular." ifadelerini kullandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim 2020'de görülen davanın karar duruşmasına sanık C.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"Adil olarak yargılanmıyorum"

Sanık C.A., 1999-2006 yıllarında Almanya'da diğer yıllarda da Kayseri'de kızı D.A.'ya istismarda bulunduğu iddialarını reddederek, mahkemeye 10 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okudu. Sanık C.A., ifadesinde, "Adil olarak yargılanmıyorum. Tanıklar dinlenilmedi. İktidarsızlık yaşadığıma dair rapor talebim reddedildi. Kızım iffetsiz bir hayat sürüyordu. Çok kolay yalan söylemeye, kin gütmeye başladı. Aşırı tüketim harcamaları yapmaya başlamıştı. Temizlik hastası olmuştu. Alkol almaya başladı. Hayat tarzı değişti. Kızım ile aramızdaki ses kaydı da bir senaryodur. Adaletinize güveniyorum." dedi.

30 yıla çarptırıldı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.A.'yı, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatine karar verdiği sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Dosya Yargıtay'a taşındı

Sanık avukatı Gökmen Döner'in karara itiraz etmesi sonucu dosya, önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin de hukuka uygun karar vermesi sonrası avukat Döner, bu kez dosyayı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı.

Dosyanın geldiği 9'uncu Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası dosyayı esastan redderek bozulmasına ve yerel mahkemeye gönderilmesine ve sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Ceza Dairesi değerlendirdi

Ceza Dairesi, adli mercilere sunulan ses kaydının yasak delil niteliği taşıdığına vurgu yaptığı kararında, "Olayın oluş şekli ve zamanı, tanık ifadeleri, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanları ile adli süreçte delil olarak kullanılmak üzere alınan ses kaydının, 5721 sayılı CMK'nın 148/3'üncü maddesi kapsamında yasak delil niteliği taşımasından dolayı söz konusu kayda istinaden hazırlanan bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacağı, savunma ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin dosya içeriğinde çelişmesi nedeniyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu hükme yönelik istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddedilmesine ve tahliye ile salıverilmesine karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden hakim karşısına çıkacak

Bozma kararı sonrası sanık C.A., yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.