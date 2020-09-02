Kayseri'de müstakil evde patlama: 6 yaralı

Gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, gaz sıkışması sonucu ufak çapta patlama gerçekleşti.

Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

6 YARALI

Yangında evde bulunan D.M. (45), Ş.M. (15), G.M. (21), M.M. (17), İ.M. (19) ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.