Kayseri’de saman yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesi Erciyes kara yolunda dün saat 18.30 sıralarında seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü olay yerinde can verdi

Kamyon sürücüsü M.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan M.T. ve İ.A. ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkisi de kurtarılamadı

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan M.T. ve İ.A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma soruşturma başlattı

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.