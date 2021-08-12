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    Kayseri’de tartıştığı oğlunu makasla yaraladı

    Yabancı uyruklu baba, tartışma sırasında oğlunu makasla karnından yaraladı. Yaralı hastaneye, baba karakola götürüldü.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 09:16
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    Kayseri’de tartıştığı oğlunu makasla yaraladı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Orkide Sokak’taki bir evde, saat 23.00 sıralarında Yabancı uyruklu baba M.G. ile 18 yaşındaki oğlu M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    Baba M.G. eline geçirdiği makasla oğlunu karnından yaraladı. Çığlık seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BABA GÖZALTINA ALINDI

    Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Baba M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kayseri’de tartıştığı oğlunu makasla yaraladı #1

    Kayseri’de tartıştığı oğlunu makasla yaraladı #2

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